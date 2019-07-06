Футбол

«Крылья Советов» одержали первую победу на сбореВолга Ньюс 02:31

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Встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу волжан.
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