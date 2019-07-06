Футбол
«Крылья Советов» одержали первую победу на сбореВолга Ньюс 02:31
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Новички «Крыльев Советов» Радоньич и Терехов забили первые голы за самарскую команду
Волжская коммунавчера в 14:52
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Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной
Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено 05 июля в 04:57
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.
Обновлено вчера в 06:57
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Экономика
Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль
Стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей (или около $20 млн), говорится в решении Краснодарского суда.
Обновлено 05 июля в 14:20
Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено 05 июля в 07:50
Происшествия
Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза задержали
Обновлено в 01:34
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.
Обновлено 05 июля в 05:46
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Тело девушки нашли в холодильнике кондитерского магазина
В Токио тело 18-летней студентки было найдено в промышленном холодильнике кондитерского магазина.
Обновлено в 00:32
Экономика
Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре
Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны Украины
Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года.
Обновлено вчера в 04:34
Музыка
Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян прошел сегодня в Ереване
Одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян прошли и в Москве, на Болотной площади.
Обновлено вчера в 14:01
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Единоборства
Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239
Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43