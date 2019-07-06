Футбол

«Крылья Советов» одержали первую победу на сбореВолга Ньюс 02:31

Встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу волжан.
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Soccer.ruвчера в 13:55
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Футбол

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
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Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку

После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
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