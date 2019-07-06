Футбол
«Крылья Советов» одержали первую победу на сбореВолга Ньюс 02:31
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Новички «Крыльев Советов» Радоньич и Терехов забили первые голы за самарскую команду
Волжская коммунавчера в 14:52
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.
Обновлено в 03:42
Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва бензовоза в Свердловской области
В сети появилось видео с места крупной аварии с участием бензовоза «Урал» в Свердловской области.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Музыка
Стиви Уандер прервет гастроли из-за операции по пересадке почки
Американскому певцу Стиви Уандеру в сентябре предстоит операция по пересадке почки, из-за этого он прервет гастроли, пишет TMZ.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Общество
Власти Приморья попросили правительство РФ помочь обманутым дольщикам
Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить край в план софинансирования из федерального бюджета достройки проблемных домов, куда вкладывали деньги дольщики.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Хоккей
«Адмирал» оригинально объявил о переходе шведского защитника Альмквиста
Защитник станет новым приобретением «Адмирала». Клуб из Владивостока оригинально представил новобранца.
Обновлено в 03:04
Политика
В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
Обновлено в 00:03
Экономика
Русские «фиолетовые конфеты» стали хитом продаж в Китае
В 2015 году компания продала около двух тысяч тонн конфет, а в 2018 году объем продаж вырос до 20 тысяч тонн, принеся компании доход в 58 миллионов долларов.
Обновлено в 03:05
Технологии
IPO для сандалий: как любовь к кроссовкам создала бизнес ценой в $1 млрд
В ходе раунда инвестиций StockX привлек $110 млн и был оценен в $1 млрд. В числе прочих в раунде принял участие основанный Alphabet фонд GV.
Обновлено в 02:14
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.
Обновлено 05 июля в 06:55
Шоу-бизнес
Бадоева рассказала, как привыкала к жизни в Италии
В своем блоге Бадоева призналась, что уже долгое время живет в Италии и буквально влюблена в Венецию.
Обновлено в 04:09
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Политика
Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21
Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
Общество
Собянин рассказал о непопулярных решениях властей
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Футбол
Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку
После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
Обновлено в 00:46
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
В Крыму спасли 17 туристов на каяках
"В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу", - сказал журналистам Шахов.
Обновлено в 02:38
Общество
Иван Купала наступает в ночь на 7 июля
Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Обновлено вчера в 13:07