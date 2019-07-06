Самарские «Крылья Советов» переиграли в товарищеском матче словенский «Целе». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российского клуба отличились Деян Радоньич и Антон Терехов.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Происшествия Во Флориде в торговом центре произошел взрыв В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.

Транспорт Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года Действие третьего сезона сериала как раз происходят в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.

Политика В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.

Футбол «Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича Черногорец сыграл 23 матча и забил семь голов. Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем.

Авто Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Энергетика Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.

Политика В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Космос Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.