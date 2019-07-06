Футбол

«Крылья Советов» обыграли словенский «Целе»Матч ТВ 13:57

Самарские «Крылья Советов» переиграли в товарищеском матче словенский «Целе». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российского клуба отличились Деян Радоньич и Антон Терехов.
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«Крылья Советов» обыграли «Целе» на сборе в Словении

Sport24.ru14:09

«Крылья Советов» победили словенский «Целе» в товарищеской игре

РИА Новости14:16

«Крылья Советов» обыграли словенский «Целе»

Матч ТВ13:57

«Крылья Советов» переиграли «Целе» в контрольном матче

Спорт-Экспресс13:59

«Крылья Советов» обыграли словенский «Целе»

Sportbox.RU13:57

«Крылья Советов» переиграли «Целе» в товарищеском матче

Soccer.ru13:55
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
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Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

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Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".
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Политика

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Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике

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Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
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Происшествия

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В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Действие третьего сезона сериала как раз происходят в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
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Политика

В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС

В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Футбол

«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича

Черногорец сыграл 23 матча и забил семь голов. Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем.
Обновлено в 06:32
Авто

Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга

Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.
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Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Обновлено в 12:25
Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
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Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит.
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Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

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Пугачева позвонила в РЖД после скандала

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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
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Концерт группы A-Studio в Батуми отменен

Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
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