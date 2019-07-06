Футбол
«Крылья Советов» обыграли словенский «Целье»Территория.Самара 03:13
Вчера вечером на продолжающихся австрийских сборах футболисты команды "Крылья Советов" обыграли со счётом 2-1 местную команду "Целье".
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