Футбол

«Крылья Советов» обыграли словенский «Целье»Территория.Самара 03:13

Вчера вечером на продолжающихся австрийских сборах футболисты команды "Крылья Советов" обыграли со счётом 2-1 местную команду "Целье".
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«Крылья Советов» обыграли «Целе» на сборе в Словении

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«Крылья Советов» обыграли словенский «Целе»

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Спорт-Экспрессвчера в 13:59

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«Крылья Советов» переиграли «Целе» в товарищеском матче

Soccer.ruвчера в 13:55
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