Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в Екатеринбурге – 3:1НИА Самара 09:29

В матче шестого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Екатеринбурге одержали победу над местным "Уралом" – 3:1. Перед началом встречи на "Екатеринбург Арене" состоялось торжественное чествование экипажа "Уральских авиалиний".
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