Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матчеСоветский спорт 07:02
Крылья Советов на стадионе Металлург в Самаре провели товарищеский матч с саратовским Соколом. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Крыльев Советов.
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Футбол
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Обновлено в 16:55
Футбол
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Теннис
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Армия и оружие
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