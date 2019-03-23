Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матчеСоветский спорт 07:02
Крылья Советов на стадионе Металлург в Самаре провели товарищеский матч с саратовским Соколом. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Крыльев Советов.
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Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что самой подходящей формой правления для России является президентская республика, однако допустила возможность изменения полномочий различных ветвей власти в Конституции.
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Более 70 детей госпитализировали из-за кишечной инфекции в Дагестане
В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 86 человек, в том числе 72 ребенка.
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Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
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Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
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Фото дня: один из лучших снимков Юпитера с орбиты планеты
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В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
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Мединский ответил на призыв Шнурова «разогнать» Минкультуры
Ранее ряд СМИ сообщил, что член общественного совета при комитете Госдумы по культуре, лидер группы "Ленинград" Шнуров в кулуарах парламентских слушаний по закону "О культуре" заявил, что считает необходимым "всех разогнать", так как "ни в какой нормальной стране нет министерства культуры".
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Музыка
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В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Хоккей
Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
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Обновлено в 07:44
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Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В МИД назвали бомбардировки Югославии странами НАТО «пятном позора»
В преддверии 20-й годовщины с начала бомбардировок Югославии в 1999 году в Министерстве иностранных дел России прокомментировали действия стран — членов Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:44
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В Могадишо боевики «Аш-Шабаб» убили замминистра труда, сообщили СМИ
Депутат и заместитель министра труда и социальных вопросов Сакар Ибрагим Абдалла убит в ходе атаки боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на правительственные здания в центре столицы Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 07:54
Политика
Астану официально переименовали в Нур-Султан
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Франция вновь охвачена протестами, задержаны десятки человек
В городах Франции в субботу возобновились протесты «желтых жилетов», которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией.
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Общество
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Обновлено в 07:46
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
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Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что Дидье Дешам, скорее всего, сменит Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса».
Обновлено в 08:21
Общество
Названы знаки Зодиака, которых ждет успех в 2019 году
Китайский гороскоп на 2019 году рассказал, что больше всего повезет Близнецам, у них уже в июле сбудутся самые заветные желания.
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Культура
Юлия Началова была фанаткой группы «Ласковый май»
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