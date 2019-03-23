Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матчеСоветский спорт 07:02
Крылья Советов на стадионе Металлург в Самаре провели товарищеский матч с саратовским Соколом. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Крыльев Советов.
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