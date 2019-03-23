Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матчеСоветский спорт 07:02

Крылья Советов на стадионе Металлург в Самаре провели товарищеский матч с саратовским Соколом. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Крыльев Советов.
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«Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол» в товарищеском матче

63.ru07:58

«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли саратовский «Сокол»

Волжская коммуна07:07

Яковлев: у «Крыльев Советов» единый коллектив, собралась боеспособная команда

Чемпионат08:05

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс07:04

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче

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Теннисисты - призеры ЧР, «Сокол» минимально проиграл клубу Премьер-лиги

СаратовБизнесКонсалтинг07:40

«Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол» в контрольном поединке

КП - Самара08:28
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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