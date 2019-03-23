Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 07:04

В товарищеском матче "Крылья Советов" обыграли "Сокол" (1:0). Единственный мяч на 62-й минуте забил Павел Яковлев.
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«Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол» в товарищеском матче

63.ru07:58

«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли саратовский «Сокол»

Волжская коммуна07:07

Яковлев: у «Крыльев Советов» единый коллектив, собралась боеспособная команда

Чемпионат08:05

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс07:04

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче

Советский спорт07:02

Теннисисты - призеры ЧР, «Сокол» минимально проиграл клубу Премьер-лиги

СаратовБизнесКонсалтинг07:40

«Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол» в контрольном поединке

КП - Самара08:28
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Политика

Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт

Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Общество

В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя

Обновлено вчера в 16:38
Политика

МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта

В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Авто

Составлен ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом ценой до 1 млн рублей

«Автоновости дня» обратились к специалистам рынка подержанных машин РФ и составили ТОП-3 надежных автомобилей в ценовой категории до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:00
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат

Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес

Из-за родов Меган Маркл в больнице на месяц отменили выходные

Обновлено в 01:13
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Политика

В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине

Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента

Обновлено в 05:22
Политика

Митинг КПРФ в Москве завершился без происшествий

Митинг КПРФ в Москве на проспекте Академика Сахарова завершился без происшествий.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Политика

В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ

Обновлено в 08:54
Политика

Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму РФ

Обновлено в 08:05
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Спорт

Сноубордист Соболев выиграл Кубок мира в зачете параллельных дисциплин

Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.
Обновлено в 09:09
Происшествия

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, среди них два ребёнка.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

«Русские витязи» прибыли на авиасалон в Малайзию

Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" прибыла в Малайзию для участия в международном авиасалоне LIMA-2019, который с 26 марта будет проходить на острове Лангкави.
Обновлено в 10:14
Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Во ФСИН рассказали о дне рождения Улюкаева в колонии

Обновлено в 09:41
Общество

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения

На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова не пришла на открытие салона красоты своей родной сестры

Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна открыла с размахом свой салон красоты.
Обновлено в 04:48
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