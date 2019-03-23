Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 07:04

В товарищеском матче "Крылья Советов" обыграли "Сокол" (1:0). Единственный мяч на 62-й минуте забил Павел Яковлев.
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«Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол» в товарищеском матче

63.ru07:58

«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли саратовский «Сокол»

Волжская коммуна07:07

Яковлев: у «Крыльев Советов» единый коллектив, собралась боеспособная команда

Чемпионат08:05

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс07:04

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче

Советский спорт07:02

Теннисисты - призеры ЧР, «Сокол» минимально проиграл клубу Премьер-лиги

СаратовБизнесКонсалтинг07:40

«Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол» в контрольном поединке

КП - Самара08:28
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Происшествия

Кемеровчане помянули погибших при пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 11:55
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве

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Футбол

Сергей Семак: «Матч дал нам полезную информацию»

Все игроки, привлеченные из «Зенита» - 2, вернутся в расположение команды Владислава Радимова, которой завтра, 24 марта, предстоит матч ФНЛ в Химках.
Обновлено в 14:02
Общество

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
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Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Обновлено в 13:53
Происшествия

Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео

В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Космос

В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта

По прогнозу, после 18.00 мск магнитосфера Земли будет очень сильно возбуждена, а к утру 24 марта случится магнитная буря класса G1.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

SDF объявили о победе над ИГ в Сирии

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб

В Старом Осколе Белгородской области мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен, сообщает RT.
Обновлено в 09:31
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 12:26
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Судане загорелся президентский дворец

В столице Судана Хартуме загорелось историческое здание президентского дворца.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27

В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

«Русские витязи» прибыли в Малайзию на авиасалон LIMA-2019

Обновлено в 10:46
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Спорт

Алина Загитова выиграла золото ЧМ по фигурному катанию

В Японии на чемпионате мира по фигурному катанию первое место заняла спортсменка из России Алина Загитова.
Обновлено вчера в 09:30
Авто

В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Авто

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Футбол

Херард Лопес: «Пике ушел из сборной Испании не ради Каталонии»

Главный тренер сборной Каталонии Херард Лопес уверен, что защитник "Барселоны" Жерар Пике ушел из сборной Испании не из-за каталонской команды.
Обновлено в 11:45
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Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
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У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
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Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу

О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
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