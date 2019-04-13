«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России по футболуТАСС 13:30

Самарские "Крылья Советов" одержали победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Мяч на 56-й минуте забил Антон Зиньковский. "Крылья Советов" прервали собственную серию из трех поражений в чемпионате страны.

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

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