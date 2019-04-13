Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России по футболуТАСС 13:30

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
69′
71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
73′
74′
Филип Уремович
77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
81′
Самарские "Крылья Советов" одержали победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Мяч на 56-й минуте забил Антон Зиньковский. "Крылья Советов" прервали собственную серию из трех поражений в чемпионате страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РПЛ. ЦСКА примет «Оренбург», «Локо» в гостях у «Ахмата», «Зенит» сыграет с «Анжи»

LiveSport.ru17:19

«Крылья Советов» победили «Рубин» благодаря голу Зиньковского

Спорт-Экспресс13:26

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» со счетом 1:0

Территория.Самара13:26

Антон Зиньковский: «Хотел скорее забить первый гол в РПЛ»

Матч ТВ13:59

Самарские «Крылья Советов» дома победили «Рубин»

СитиТрафик13:28

Серхио Рамос, Месси, «Зенит», «Спартак» — в дайджесте новостей

Чемпионат17:00

Матч «Крылья Советов» - «Рубин» рассудит Василий Казарцев

Волга Ньюс10 апреля в 01:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:56, Ашберн
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Авто

АвтоВАЗ прекратит экспорт автомобилей Lada в Европу

Российский АвтоВАЗ перестанет продавать автомобили марки Lada в Европе. Об этом корреспонденту Autonews.ru сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»

Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено в 08:56
Политика

Ким Чен Ын назвал отношения с Трампом хорошими

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на саммит во вьетнамском Ханое, который не принес результатов.
Обновлено в 19:01
Экономика

Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей

Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Здоровье

Приказано выжить: как занятому человеку по весне сохранить работоспособность и бодрость духа

С наступлением животворящей весны человек ожидает от себя всплеска жизнерадостности и работоспособности, а на самом деле мучается от гастрита, внезапного ОРВИ и настроений, близких к депрессивным.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Генпрокуратура подтвердила причину пожара в «Зимней вишне»

«Как полагает следствие, 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове возник пожар в результате замыкания электропроводки», – сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:16
Политика

WP: соратники Трампа пытались отправить нелегалов в округа демократов

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа дважды за последние полгода пытались выпустить нелегальных мигрантов из центров временного содержания и отправить в города, которые контролируют представители демократической партии, пишет The Washington Post.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:01
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Культура

Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено в 00:37
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное