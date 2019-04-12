Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата РоссииРИА Новости вчера в 13:35
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
|44′
Антон Зиньковский
|56′
Роман Шишкин
|58′
|61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
|64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
|69′
|71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
|73′
|74′
Филип Уремович
|77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
|81′
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
49
Шишкин
18
Рохель
5
Самарджич
39
Денисов
8
Корниленко
15
Зотов
40
Тимофеев
70
Зиньковский
31
Ткачук
99
Канунников
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
18
Могилевец
8
Пантелеев
15
Коновалов
10
Полоз
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Самарские "Крылья Советов" победили казанский "Рубин" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Антон Зиньковский.
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