Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата РоссииРИА Новости вчера в 13:35

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
69′
71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
73′
74′
Филип Уремович
77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
81′
Самарские "Крылья Советов" победили казанский "Рубин" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Антон Зиньковский.
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