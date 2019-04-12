Футбол

«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»Российская газета 14:13

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
69′
71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
73′
74′
Филип Уремович
77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
81′
Программа 23 тура Российской премьер-лиги открылась матчем в Самаре, где местные "Крылья Советов" принимали казанский "Рубин". С минимальным счетом 1:0 победу одержали хозяева. Единственный мяч на 56-й минуте забил Антон Зиньковский.
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