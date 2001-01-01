Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛКоммерсантъ 13:33

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
69′
71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
73′
74′
Филип Уремович
77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
81′
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 (Зиньковский, 56).
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