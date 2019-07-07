Футбол
«Крылья Советов» объявили об уходе Рабиу из-за проблем со здоровьемSports.ru 12:08
Полузащитник «Крыльев Советов» Мохаммед Рабиу уходит из клуба. Пресс-служба самарцев сообщила, что 29-летний ганец уходит из команды из-за проблем со здоровьем. В прошлом сезоне Рабиу провел 11 матчей в чемпионате России, отдав 1 голевую передачу.
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