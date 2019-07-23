Футбол
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с ГацканомЧемпионат 08:00
Сегодня, 23 июля, молдавский полузащитник Александр Гацкан прибыл в Самару, где подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение с Александром заключено по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба. 35-летний игрок известен российским любителям футбола по выступлениям за «Рубин» и «Ростов».
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России
Если раньше специалисты фонда ожидали, что по итогам 2019 года экономический рост в РФ составит 1,6%, то сейчас цифры снижены до 1,2%, Причиной называется слабый рост экономики в первом квартале текущего года.
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Авто
Посмотрите, как электрический Ford F-150 буксирует 450-тонный груз
Ford испытал прототип полностью электрического пикапа F-150 в действии: автомобилю удалось сдвинуть с места десяток груженых двухэтажных вагонов.
Обновлено в 08:18
Авто
Китайская BAIC приобрела 5% автоконцерна Daimler
BAIC купила 2,48% акций Daimler, а также право приобрести еще 2,52% акционерного капитала германского автопроизводителя, говорится в пресс-релизе китайской компании.
Обновлено в 09:28
Энергетика
Трейдеры Европы все меньше верят в надежность транзита газа через Украину
Следствием сложившейся ситуации, указывают трейдеры, станет снижение уверенности в украинском рынке, в том числе в возможности хранения газа в хранилищах Украины для последующей поставки, и значительно уменьшит желание международных партнеров инвестировать в энергетический сектор страны.
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Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце
Глава Чечни Рамзан Кадыров в январе 2017 года открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования (НВФ).
Обновлено в 11:08
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых
Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.
Обновлено в 12:44
Экономика
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:56
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
Обновлено в 12:34
Спорт
Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот
Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Культура
В Барнауле открывается фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»
Гости уже прибывают в регион Сегодня, 23 июля, в Алтайском крае открывается фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".
Обновлено в 00:04
Происшествия
На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Экс-председатель Партии экономической свободы, бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США «из-за непрекращающейся слежки в России».
Обновлено в 12:36
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Игры
В Origin распродают шутеры со скидками до 85%
Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено в 10:13
Общество
Петербургу разработали новую схему метро
Авторы обновленной схемы метро просят руководство подземки использовать в работе их вариант.
Обновлено в 11:13
Футбол
ФК «Ростов»: в РФС признали ошибки арбитра в матче со «Спартаком»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.
Обновлено в 02:04
Транспорт
Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала
Обновлено в 09:08
Спорт
Загитова показала фрагмент короткой программы нового сезона
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своём Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором запечатлён фрагмент её новой короткой программы.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере
Трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере объявят в Хабаровском крае в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:41
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, заложивших на пути кортежа президента России Владимира Путина, побывавшего в городе 9 июля, муляж самодельного взрывного устройства (СВУ), об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 12:50