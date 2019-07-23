Футбол

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с ГацканомЧемпионат 08:00

Сегодня, 23 июля, молдавский полузащитник Александр Гацкан прибыл в Самару, где подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение с Александром заключено по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба. 35-летний игрок известен российским любителям футбола по выступлениям за «Рубин» и «Ростов».
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