Бывший футболист сборной России Александр Самедов продолжит карьеру в "Крыльях Советов". Об этом информирует официальный сайт самарского клуба. За новую команду полузащитник будет выступать под 19-м номером.

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