Футбол
«Крылья Советов» не собираются продавать СоболеваСпорт-Экспресс вчера в 15:47
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб не собирается продавать нападающего Александра Соболева. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Крылья» – «Спартак». Соболев вышел в лидеры бомбардирской гонки (видео)
Советский спортвчера в 12:50
Гендиректор «Крыльев»: «Соболева в летнее трансферное окно мы продавать не собираемся»
Sports.ruвчера в 16:15
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидерует на выборах главы страны, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог на 30%. Законодательная инициатива внесена на рассмотрение в региональную думу.
Обновлено в 00:48
Экономика
ГТЛК поставит в Норвегию круизные лайнеры на €171 млн
Фото: ShipInsight Российская Государственная транспортная лизинговая компания поставит крупнейшему норвежскому оператору Наvіlа Kysruten два круизных лайнера за € 171 млн.
Обновлено в 01:40
Общество
Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству
В администрации Челябинска вновь кадровые перестановки: пост заместителя главы города по градостроительству занял Владимир Шамне.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Российские ВКС выполнили боевое задание в небе над Идлибом
Турция рассматривала свой контроль над Идлибом как одну из своих козырных карт в переговорах о будущем Сирии, однако сегодня эту карту у нее выбивают из рук.
Обновлено 24 августа в 01:42
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Финляндии при стрельбе пострадали двое полицейских
В Финляндии в результате перестрелки в городе Порвоо в ночь на 25 августа двое полицейских получили ранения, ведётся поиск злоумышленников.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком
Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.
Обновлено в 01:06
Футбол
«Боже, храни Спартак»: Назаров спел о победе над «Крыльями Советов»
Артист исполнил композицию после победы столичного коллектива в гостевом матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Назаров пожелал «Спартаку» пройти «Брагу» в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы, а также победить «Зенит» в следующем туре чемпионата России.
Обновлено в 01:21
Политика
Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321
В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено 24 августа в 10:09
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:01
Общество
В Кливленде открыли бюст Юрия Гагарина
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
В Великобритании собака по запаху диагностировала рак у женщины
Обновлено вчера в 13:20
Политика
МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7
Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Политика
Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские
Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Финансы
Доходность 10-летних ОФЗ обновила минимум с распродажи апреля 2018 года
Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ-26224 опустилась на 2 бп, до 7,18% – самого низкого уровня для 10-летних ОФЗ с момента распродажи на рынке ОФЗ в апреле прошлого года.
Обновлено 23 августа в 02:56
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливали не по правилам.
Обновлено в 01:34