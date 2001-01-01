Футбол

«Крылья Советов» не собираются продавать СоболеваСпорт-Экспресс вчера в 15:47

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб не собирается продавать нападающего Александра Соболева. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги.
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