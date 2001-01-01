Футбол
«Крылья Советов» не собираются продавать СоболеваСпорт-Экспресс 15:47
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб не собирается продавать нападающего Александра Соболева. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Картина выйдет в прокат 10 ноября. Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети.
Обновлено в 10:28
Политика
Министры финансов Франции и США обсудили налог для крупных компаний
Министры финансов США и Франции обсудили в воскресенье вечером на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Биаррице принятый французскими властями законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Рынска заявила в Facebook, что «не уследила» за супругом и теперь страдает от депрессии, но сообщила, что теперь у нее «с Игорем будет ребенок» – «здоровая девочка», если «судить по супер-прогрессивным скринингам».
Обновлено в 19:22
Здоровье
Диетолог считает, что данные Минздрава об ожирении занижены в пять раз
Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.
Обновлено в 14:29
Происшествия
На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка
Обновлено в 18:16
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Финансы
Мощным падением открылись торги в Токио на фоне эскалации торговой войны США и Китая
Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР.
Обновлено в 20:57
Теннис
Открытый чемпионат США по теннису стартует сегодня в Нью-Йорке
Год назад победителями заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео
Жители подмосковного поселка Жуковский наблюдают эффектные полеты российских истребителей.
Обновлено в 06:31
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Авто
Alpina не планирует модернизировать переднеприводные BMW
Одной из областей, вызывающих особую обеспокоенность у Alpina, является то, что в моделях с передним приводом используются трансмиссии Aisin из Японии, а не от ZF, что означает, что компании придется работать с новым поставщиком коробок передач.
Обновлено в 07:08
Космос
Российский космонавт освободит на МКС причал «Федору» для перестыковки
Российский космонавт Александр Скворцов в ручном режиме проведет в понедельник перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", чтобы освободить стыковочный узел для корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.
Обновлено в 17:29
Политика
ВАК вызывают на защиту в Верховном суде
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Космос
Под поверхностью Марса найдены признаки жизни
В рамках недавнего исследования межнациональная группа специалистов смогла зафиксировать наличие метановых следов в атмосфере Марса.
Обновлено 23 августа в 03:17
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Производство тяжелых военных транспортников Ил-76МД-90А ускорили - источник
Обновлено в 20:19
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04