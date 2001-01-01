Футбол
«Крылья Советов» не собираются продавать СоболеваСпорт-Экспресс 15:47
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб не собирается продавать нападающего Александра Соболева. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги.
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Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Кавани и Диалло травмировались в первом тайме матча с «Тулузой»
Ближе к концу первого тайма повреждение получил и другой футболист ПСЖ - Абду Диалло, переехавший в Париж из Дортмунда этим летом.
Обновлено в 16:10
Гаджеты
Раскрыты данные о производительности нового смартфона Redmi Note 8 Pro
Раскрыты данные о производительности нового смартфона китайской марки Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Обновлено 23 августа в 16:04
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено 23 августа в 02:53
Происшествия
Мужчина упал с эскалатора в ТЦ в Петербурге и погиб
Обновлено в 15:41
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Кино
Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено вчера в 21:07
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
В ВСУ поставят ещё 40 бронеавтомобилей «Казак-2» с двигателями IVECO
По последним данным, в войска частная компания готовится поставить ещё 40 таких бронемашин.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП
К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Политика
Меркель назвала условие возвращения России в формат G7
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть Россию в G8, уточняя, что такой формат переговоров является более уместным и целесообразным.
Обновлено в 16:17
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Игры
Remnant: From the Ashes получит режим приключения и постоянное обновление контента
При первом прохождении Remnant: From the Ashes игроки не увидят весь контент из-за генерируемого мира.
Обновлено в 06:20
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:30
Политика
МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7
Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7.
Обновлено в 10:20
Культура
Кириенко высоко оценил проведение «Тавриды-АРТ»
Обновлено в 13:17
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Футбол
«Арсенал» дома победил «Оренбург»
Обновлено в 16:30
Происшествия
В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь
В торговом центре Солнечногорска выставочный образец металлической двери упал на пятилетнего ребенка.
Обновлено в 15:28
Происшествия
ДТП на трассе под Саратовом: двое погибли и пострадал 9-летний ребенок
Погибли 32-летняя женщина и 34-летний мужчина, 9-летний ребенок госпитализирован с ожогами прибывшими спасателями облспаса.
Обновлено в 15:27
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54