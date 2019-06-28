Футбольный клуб "Крылья Советов" еще не подписал контракт с защитником Дмитрием Комбаровым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков. В пятницу 32-летний игрок в своем аккаунте в Instagram написал, что "Крылья Советов" стали его новой командой.

Контракт между ФК «Крылья Советов» и Комбаровым еще не подписан

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