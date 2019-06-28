Футбол
Контракт между ФК «Крылья Советов» и Комбаровым еще не подписанТАСС 08:59
Футбольный клуб "Крылья Советов" еще не подписал контракт с защитником Дмитрием Комбаровым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков. В пятницу 32-летний игрок в своем аккаунте в Instagram написал, что "Крылья Советов" стали его новой командой.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
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В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
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Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди.
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Инфракрасные камеры помогут судам не столкнуться с косатками
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Обновлено в 08:40
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Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
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Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
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Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
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В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ
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Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней
Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
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