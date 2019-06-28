Футбол
«Крылья Советов» не планируют приглашать ГлушаковаРИА Новости 09:02
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не входит в сферу интересов самарского футбольного клуба "Крылья Советов", заявил РИА Новости генеральный директор волжан Виталий Шашков. Глушаков покинул "Спартак" в июне, после чего написал на своей странице в Instagram, что ищет работу.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
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Интернет
«Яндекс.Дзен» запустил персональные ленты по интересам
Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» разработал для своего мобильного приложения тематические ленты.
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Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»
Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
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Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Общество
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Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
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В Новороссийске помощница мэра города ударила по голове журналистку
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Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
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Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу
Телеведущая рассказала, что недавно ехала в машине и слушала радио, на котором как раз играла новая песня Брежневой.
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Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина
Разговоры о новом проекте «Брат-3», главным инициатором которых является исполнитель рэп-шансона Стас Барецкий, продолжают набирать популярность.
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