Футбол

«Крылья Советов» не планируют приглашать ГлушаковаРИА Новости 09:02

Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не входит в сферу интересов самарского футбольного клуба "Крылья Советов", заявил РИА Новости генеральный директор волжан Виталий Шашков. Глушаков покинул "Спартак" в июне, после чего написал на своей странице в Instagram, что ищет работу.
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Виталий Шашков: Не планируем приглашать Глушакова в «Крылья Советов»

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Контракт между ФК «Крылья Советов» и Комбаровым еще не подписан

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«Крылья Советов» не планируют приглашать Глушакова

РИА Новости09:02

Гендиректор «Крыльев»: «Не комментируем контракт Комбарова. Что он у себя написал, то и написал»

Sports.ru11:33

«Крылья Советов» не заинтересованы в переходе Глушакова

RT на русском09:57
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МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
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Экономика

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В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
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Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

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В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
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Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
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Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Виталий Валентинович Шашков
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Советский футболист. Ныне - генеральный директор ПФК «Крылья Советов». Заслуженный тренер России.
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