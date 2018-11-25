Футбол
«Крылья Советов» назвали победу «Спартака» незаслуженной
«Крылья Советов» назвали победу «Спартака» незаслуженнойРБК10:22
Виталий Шашков назвал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура чемпионата России незаслуженной. По мнению генерального директора самарского клуба, арбитр Владимир Москалев ошибся в двух эпизодах, повлияв на исход встречи.
РБК10:22
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