Футбол

«Крылья Советов» назвали победу «Спартака» незаслуженной
РБК
10:22

Виталий Шашков назвал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура чемпионата России незаслуженной. По мнению генерального директора самарского клуба, арбитр Владимир Москалев ошибся в двух эпизодах, повлияв на исход встречи.
РБК10:22

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Александр Шикунов: «Всегда заходим после матчей к судьям, поздравляем всех с работой»

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Матч ТВ13:42

Шикунов: «После матчей всегда заходим в судейскую, поздравляем всех с работой»

Sport24.ru13:19

Эксперт: арбитр вмешался в ход игры, не дав пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ

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Директор «Крыльев» Шикунов заходил в судейскую после матча со «Спартаком»

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Директор по развитию «Крыльев Советов» заходил в судейскую после матча со «Спартаком»

Спорт-Экспресс11:27
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