Футбол

«Крылья Советов» начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 неделиКП - Самара 07:35

Завершат подготовку к старту Чемпионата Российской Премьер-лиги, намеченного на середину июля, "Крылья Советов" в Самаре. Напомним, что в стыковых матчах зелено-бело-синие одолели "Нижний Новгород". На выезде они выиграли 3-1, дома уступили 0-1 и по сумме двух встреч оказались сильнее.
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«Крылья Советов» готовиться к сезону будут в Австрии

63.ru09:10

«Крылья Советов» начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели

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«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня

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«Крылья Советов» ушли в двухнедельный отпуск

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«Крылья Советов» начнут подготовку к сезону-2019/20 17 июня

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