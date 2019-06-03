Футбол
«Крылья Советов» начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 неделиКП - Самара 07:35
Завершат подготовку к старту Чемпионата Российской Премьер-лиги, намеченного на середину июля, "Крылья Советов" в Самаре. Напомним, что в стыковых матчах зелено-бело-синие одолели "Нижний Новгород". На выезде они выиграли 3-1, дома уступили 0-1 и по сумме двух встреч оказались сильнее.
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