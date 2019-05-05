Футбол
«Крылья Советов» начинают матч против «Уфы»Волжская коммуна 07:02
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
|12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
|17′
Артем Тимофеев
|21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
|34′
|41′
Ионуц Неделчару
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
15
Зотов
18
Рохель
5
Самарджич
40
Тимофеев
49
Шишкин
22
Вучичевич
70
Зиньковский
91
Яковлев
31
Ткачук
31
Беленов
5
Йокич
4
Никитин
27
Неделчару
56
Круговой
8
Карп
9
Ванек
17
Живоглядов
44
Игбоун
7
Сысуев
32
Вомбергар
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
Команды находятся по соседству в турнирной таблице: в зоне стыковых матчей. У "КС" на два очка больше, чем у "Уфы". Телетрансляция игры проходит на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
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Крылья Советов - Уфа 5 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция матча 27 тура Российской премьер-лиги
КП - Самаравчера в 18:00
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