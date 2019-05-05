Футбол

«Крылья Советов» начинают матч против «Уфы»Волжская коммуна 07:02

Крылья Советов — Уфа
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
17′
Артем Тимофеев
21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
34′
41′
Ионуц Неделчару
Команды находятся по соседству в турнирной таблице: в зоне стыковых матчей. У "КС" на два очка больше, чем у "Уфы". Телетрансляция игры проходит на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крылья Советов» начинают матч против «Уфы»

Волжская коммуна07:02

«Крылья Советов» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Чемпионат04:00

Хавбек «Спартака» Тимофеев забил первый гол за «Крылья Советов»

Sports.ru07:27

Крылья Советов - Уфа. Российская Премьер-лига. 27 тур

Матч ТВ05:46

«Крылья Советов» — «Уфа». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru05:26

Крылья Советов - Уфа 5 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция матча 27 тура Российской премьер-лиги

КП - Самаравчера в 18:00

Болельщиков ФК «Уфа» пригласили на выезд в Самару на матч с «Крыльями»

МедиаКорСеть03 мая в 04:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Единоборства

Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору

Обновлено в 08:11
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Религия

5-го мая православные отмечают Красную горку

Согласно преданию, праздник Красной горки посвящен воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.
Обновлено в 06:58
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов

Как пояснил РИА Новости советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о 10-летнем тюремном сроке и освободить россиянку и ее партнера под залог, если те смогут собрать необходимую сумму (131,5 миллиона долларов на двоих).
Обновлено в 06:25
Происшествия

Квартиру зампрефекта ЮВАО обокрали на полтора миллиона

Квартира заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Юрия Беседина пострадала от рук неизвестных.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Машину Владимира Путина угнали с автомойки

Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.
Обновлено в 06:02
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Вашингтоне и Нью-Йорке

В Вашингтоне около 1 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 03:06
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Происшествия

СК возбудил дело из-за гибели двух детей на участке в Удмуртии

Обновлено в 06:06
Происшествия

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Обновлено в 07:17
Политика

На Украине предложили судить ветеранов Красной Армии

Беспрецедентное по циничности высказывание сделал экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк, заявив, что ветераны Великой Отечественной войны совершали «преступления против человечности», поэтому их, по его словам, нужно судить «как во всех нормальных странах», а не «примиряться со злом».
Обновлено в 06:22
Происшествия

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Сыновья Юрия Стоянова отказались от фамилии отца

Сыновья Юрия Стоянова Алексей и Николай уже довольно давно не общаются со своим звездным отцом.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Волгоградцам объяснили, какие продукты нельзя есть на голодный желудок

«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает, что это за продукты и чем их можно заменить.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите

Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Политика

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
Футбол

Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста

Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Общество

На Южном Урале ожидается аномальная жара

В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания чумой россиян в Монголии

Два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное