Футбол

«Крылья Советов» на выезде проиграли «Оренбургу» со счётом 1:3АиФ Самара 00:49

В среду, 3 апреля, в перенесенном матче 16-го тура Чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде проиграли "Оренбургу" со счётом 1:3, сообщает ПФК "Крылья Советов" Первый гол забили оренбуржцы с пенальти, назначенного после того как мяч штрафной "Крыльев Советов" коснулся руки Рамиля Шейдаева.
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«Оренбургу» нравится забивать пятками. Теперь получили «Крылья»

Sports.ruвчера в 20:28

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче

Евро-футбол.рувчера в 12:03

«Оренбург» - «Крылья Советов»: выстоят ли гости?

Все про Спорт ру02 апреля в 11:48

«Крылья Советов» уступили «Оренбургу» в перенесенном матче 16-го тура

Волжская коммунавчера в 12:11

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

Чемпионатвчера в 11:53

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53

«Оренбург» в перенесенном матче уверенно обыграл «Крылья Советов»

Матч ТВвчера в 11:58
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях

В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Политика

Порошенко нарушит закон о выборах президента

По поводу приглашения провести дебаты на стадионе, Петр Порошенко попросил Владимира Зеленского прочесть закон о выборах президента в котором указано, что дебаты могут проводится на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для миллионов людей.
Обновлено в 00:37
Единоборства

Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика

Япония заявила протест из-за военных учений России на Курилах

Обновлено в 00:11
Единоборства

Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня

Обновлено вчера в 16:48
Политика

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Гуаидо

В Венесуэле начинается уголовный процесс над лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Телеведущий Сергей Дружко с помощью экстрасенса спасал отца от рака

Отечественный телеведущий Сергей Дружко привлек экстрасенса для помощи в лечении его отца от рака.
Обновлено в 00:26
Транспорт

Более 100 новых пешеходных переходов появятся в Москве в 2019 году

Обновлено в 02:14
Наука

Наркотик сделал зрелых мышей более общительными

Ученые попытались заново открыть окно критического периода после того, как оно закрывается в зрелом возрасте.
Обновлено в 00:58
Общество

В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца

Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии

Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Путешествия

Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов

Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник

Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Кино

Новожилов: причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб

Обновлено вчера в 09:00
Космос

Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»

Обновлено 02 апреля в 21:51
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Общество

РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Политика

Демократы захотели увидеть налоговые декларации Трампа

Демократы попросили Службу внутренних доходов (СВД) предоставить налоговые декларации Дональда Трампа за период с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 21:55
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