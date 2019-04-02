«Крылья Советов» на выезде проиграли «Оренбургу» со счётом 1:3АиФ Самара 00:49

В среду, 3 апреля, в перенесенном матче 16-го тура Чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде проиграли "Оренбургу" со счётом 1:3, сообщает ПФК "Крылья Советов" Первый гол забили оренбуржцы с пенальти, назначенного после того как мяч штрафной "Крыльев Советов" коснулся руки Рамиля Шейдаева.

«Крылья Советов» на выезде проиграли «Оренбургу» со счётом 1:3

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