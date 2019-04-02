Футбол
«Крылья Советов» на выезде проиграли «Оренбургу» со счётом 1:3АиФ Самара 00:49
В среду, 3 апреля, в перенесенном матче 16-го тура Чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде проиграли "Оренбургу" со счётом 1:3, сообщает ПФК "Крылья Советов" Первый гол забили оренбуржцы с пенальти, назначенного после того как мяч штрафной "Крыльев Советов" коснулся руки Рамиля Шейдаева.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Политика
Порошенко нарушит закон о выборах президента
По поводу приглашения провести дебаты на стадионе, Петр Порошенко попросил Владимира Зеленского прочесть закон о выборах президента в котором указано, что дебаты могут проводится на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для миллионов людей.
Обновлено в 00:37
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Гуаидо
В Венесуэле начинается уголовный процесс над лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Телеведущий Сергей Дружко с помощью экстрасенса спасал отца от рака
Отечественный телеведущий Сергей Дружко привлек экстрасенса для помощи в лечении его отца от рака.
Обновлено в 00:26
Наука
Наркотик сделал зрелых мышей более общительными
Ученые попытались заново открыть окно критического периода после того, как оно закрывается в зрелом возрасте.
Обновлено в 00:58
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье
Росстат: врачей не посещает треть россиян
Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Путешествия
Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов
Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Кино
Новожилов: причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 09:00
Космос
Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
Обновлено 02 апреля в 21:51
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Политика
Демократы захотели увидеть налоговые декларации Трампа
Демократы попросили Службу внутренних доходов (СВД) предоставить налоговые декларации Дональда Трампа за период с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 21:55