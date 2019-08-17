Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в ЕкатеринбургеВести.Ru 09:04
Субботнюю программу шестого тура чемпионата России по футболу открыл матч в Екатеринбурге. "Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3. Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Общество
El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго
Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц
Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.
Обновлено в 07:49
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено вчера в 15:53
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол
Миодраг Божович: «Вопрос был только один: сколько забьем»
Вопрос результата был только один: сколько забьем.
Обновлено в 09:19
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Общество
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла
Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Политика
Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака
Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Bloomberg: китайская CNPC перестанет закупать нефть у Венесуэлы
Китайская корпорация CNPC отказывается от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения санкций США против Венесуэлы.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Космос
Хорошо, что не пирожки: робот Федор на МКС «повезет» тульские пряники
Напомним, космический корабль «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» будет запущен ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» 22 августа в 6:38 мск.
Обновлено в 08:19
Космос
Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08