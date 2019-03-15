Футбол
«Крылья Советов» на выезде победили «Анжи»LiveSport.ru 14:41
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
|28′
Максим Канунников
Камиль Закиров
|33′
|40′
Роман Шишкин
|43′
Владимир Полуяхтов
Павел Долгов
Иван Иванченко
|46′
|55′
Сергей Корниленко
|63′
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
Антон Белов
Иван Маркелов
|63′
|67′
Тарас Бурлак
Андрес Понсе
Хуан Эдуардо Лескано
|75′
|76′
Мирал Самарджич
|78′
Роман Шишкин
Мохаммед Рабиу
Иван Иванченко
|79′
|82′
Александр Самедов
Антон Зиньковский
|85′
Мохаммед Рабиу
Евгений Гапон
|87′
|88′
Рамиль Шейдаев
Иван Иванченко
|90′+3′
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
13
Гиголаев
3
Удалый
28
Калошин
6
Маркелов
30
Гапон
10
Кацаев
8
Гайдаров
99
Закиров
7
Лескано
17
Иванченко
1
Рыжиков
15
Зотов
5
Самарджич
90
Бурлак
2
Полуяхтов
70
Зиньковский
13
Рабиу
10
Ананидзе
40
Тимофеев
99
Канунников
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Махачкалинский «Анжи» потерпел домашнее поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги. Гости открыли счет на 29-й минуте. После подачи с углового, мяч полетел к Максиму Канунникову, который нанёс отличный удар в правый нижний угол ворот «Анжи».
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