Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»Чемпионат 13:54
Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.
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Антон Зиньковский: Пошел бить пенальти, чтобы поздравить девушку с днем рождения
Советский спорт15:10
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
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Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
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Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
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Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
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Парламент Луизианы одобрил запрет абортов с шестой недели беременности
Палата представителей американского штата Луизиана вслед за сенатом одобрила закон о запрете абортов с 6-й недели беременности, свидетельствуют результаты голосования.
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В США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений
Прокуратура американского Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в сексуальном насилии против американского певца R. Kelly, сообщает Chicago Tribune.
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CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева
Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
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Футбол
Эриксен: хотелось бы, чтобы в моём резюме была победа в Лиге чемпионов
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Обновлено в 20:27
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
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Экономика
Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.
Обновлено в 04:04
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Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
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Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
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Дель Потро вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
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Шоу-бизнес
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Ксения Собчак посвятила новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!", опубликованный на ее YouTube-канале 29 мая 2019 года, миру моды и инстаграма.
Обновлено в 08:41
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено в 06:51
Финансы
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
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