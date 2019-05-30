Футбол
«Крылья Советов» одолели «Нижний Новгород» в первом стыковом матчеТерра вчера в 14:28
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Антон Зиньковский: Пошел бить пенальти, чтобы поздравить девушку с днем рождения
Советский спортвчера в 15:10
«Крылья Советов» вырвали победу у «Нижнего Новгорода» в первом стыковом матче за место в премьер-лиге
Спорт-Экспрессвчера в 13:50
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» — 1:3. Видеообзор, стыковые матчи РПЛ — ФНЛ
Sport24.ruвчера в 15:10
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено вчера в 07:38
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Политика
Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Демидова
Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова.
Обновлено в 05:39
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Экономика
ПСО «Казань» вернется к строительству космодрома Восточный
Напомним, контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный между ПСО "Казань" и "Роскосмосом" был заключен в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Музыка
Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов
Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Обновлено в 06:01
Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 14:44
Наука
Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца
Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Общество
Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным вылов косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае, однако выпустить животных на волю отказался.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Баскетбол
«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Политика
Трамп ввёл торговые пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Подозреваемый в пытках полицейский-«медиагерой» обжаловал арест
Полицейский из Пионерского Эдуард Калтырин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, обжаловал арест.
Обновлено 29 мая в 10:30
Кино
Съемки сериала «Ведьмак» завершены
Обновлено в 04:51
Общество
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператора
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 02:48