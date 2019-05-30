Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»Чемпионат вчера в 13:54
Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Антон Зиньковский: Пошел бить пенальти, чтобы поздравить девушку с днем рождения
Советский спортвчера в 15:10
«Крылья Советов» вырвали победу у «Нижнего Новгорода» в первом стыковом матче за место в премьер-лиге
Спорт-Экспрессвчера в 13:50
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» — 1:3. Видеообзор, стыковые матчи РПЛ — ФНЛ
Sport24.ruвчера в 15:10
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Экономика
Цель ВТБ по достижению 200 млрд рублей чистой прибыли слишком агрессивна
Чистая прибыль ВТБ в 1К19 снизилась на 16% г/г до 46.5 млрд руб.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество
Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Обновлено в 03:10
Наука
Подтверждена самая смелая теория Стивена Хокинга
Одна из самых смелых теорий Стивена Хокинга предполагает, что не вся материя, которая приближается к черной дыре, попадает в нее.
Обновлено в 04:04
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено вчера в 04:47
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Музыка
Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Кузьмин вспомнил «недолгие страсти» с Пугачевой
В одном из свежих интервью Кузьмин отметил, что роман длился недолго: спустя год их отношений страсти сошли на нет.
Обновлено в 03:12
Наука
Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца
Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери
Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 23:14
Спорт
Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет
Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека
По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Кино
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В США показали интерьер «самолета Судного дня»
Телеканалом CNBC был продемонстрирован интерьер воздушного судна E-4B Nightwatch, принадлежащего американским ВВС и часто называемого «самолетом Судного дня».
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Чего ожидать от июньской конференции Apple для разработчиков
В начале июня состоится одно из самых важных за год мероприятий Apple — Всемирная конференция разработчиков WWDC, на которой компания обычно представляет обновления операционных систем, новые приложения, сервисы и устройства.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома
Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.
Обновлено в 03:15
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41