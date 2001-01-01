Футбол

Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов»Тульские Известия вчера в 11:28

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
22′
Сергей Ткачев
24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
46′
52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
54′
55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
56′
Срджан Мияйлович
59′
64′
Александру Тудорие
Евгений Луценко
71′
Эванс Кангва
Георгий Костадинов
Дмитрий Кабутов
72′
Александр Анюков
Антон Терехов
75′
83′
Евгений Луценко
90′+1′
Виктор Альварес
90′+2′
Максим Беляев
Александр Денисов
90′+5′
Сергей Ткачев
90′+6′
Гия Григалава
Александр Соболев
90′+6′
Футболисты тульского "Арсенала" во 2-м туре чемпионата России победили в гостях самарские "Крылья Советов" - 3:2. Туляки повели в середине первого тайма после мячей Сергея Ткачева (22) и Эванса Кангвы (24), однако волжанам удалось сократить отрыв после гола Александра Соболева (42).
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

В матче «Арсенала» с «Крыльями советов» в ворота попали 5 мячей

Тульская служба новостей03:08

Тульский «Арсенал» обыграл в гостях «Крылья Советов» - 3:2

Молодой коммунарвчера в 12:47

«Готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российской». Это герой старта РПЛ Соболев

Sports.ruвчера в 15:37

Александру Тудорие забил первый румынский гол в истории тульского футбола

Тульские новости02:50

«Арсенал» победил «Крылья Советов»

Спорт-Экспрессвчера в 11:22

Шедевр Соболева не помог: «Крылья Советов» дома уступили тульскому «Арсеналу»

КП - Самаравчера в 11:24

Соболев: обменял бы свой гол через себя на победу и даже на ничью

Чемпионатвчера в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:24, Вашингтон
Политика

На Украине начались досрочные выборы в Раду

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Единоборства

Пакьяо завоевал титул чемпиона WBA Super, победив Турмана

Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Происшествия

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

Появилось видео обстрела украинскими военными Первомайска

Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено вчера в 07:00
Недвижимость

Квартиры наполнились арендаторами

Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

Названы сроки восстановления дамб в Иркутской области

Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что 26 разрушенных при наводнении дамб в регионе уже восстанавливают.
Обновлено в 02:51
Общество

Синоптики рассказали о приближении «макушки лета»

19 июля заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что как минимум до конца июля жара в Московский регион не вернется.
Обновлено в 01:39
Единоборства

Боксеру Дадашеву после боя удалили часть черепа

Российский боксер Максим Дадашев получил отек мозга в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 03:31
Спорт

Призовой фонд The International 2019 достиг $30 млн

Общий призовой фонд The International 2019 по Dota 2 превысил $30 млн после 74 дней сборов.
Обновлено в 03:16
Политика

КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании

Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Единоборства

Дерек Чисора нокаутировал Шпильку

Обновлено в 01:33
Единоборства

Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Огонь подошёл к домам: серьёзный пожар в Новоорском районе

На место ЧП выехал врио губернатора Оренбургской области. и Как сообщает пресс-служба администрации Орска, в связи с природным пожаром в Новоорском районе существует угроза задымления нашего города.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика

ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами

Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Сына Плющенко увезли с тренировки на «скорой»

Как стало известно, с одной из тренировок, мальчика увезли на «скорой».
Обновлено в 01:00
Политика

В России показали фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину»

Кремль обнародовал интервью российского президента, которое тот дал еще месяц назад американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну и фрагменты которого вошли в фильм Стоуна «В борьбе за Украину».
Обновлено вчера в 08:54
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено 19 июля в 22:41
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное