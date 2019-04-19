Футбол

«Крылья Советов» могут быть наказаны из-за невыплаты долга ТихоновуЧемпионат 03:38

В начале мая «Крылья» начнут проходить процедуру лицензирования на следующий сезон, и у клуба могут возникнуть проблемы. Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов» в 2017 году и вывел самарскую команду в Российскую Премьер-Лигу. Специалист покинул пост в октябре 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер Тихонов с декабря ждет от «Крыльев Советов» погашения долгов по зарплате

ТАСС05:12

Андрей Тихонов: «Никто из „Крыльев“ по поводу задолженности со мной не связывался»

Спорт-Экспресс06:16

В «Крыльях Советов» пообещали отдать долг Тихонову до конца апреля

Газета.Ru06:13

«Крылья» пообещали погасить долг перед Тихоновым до конца апреля

Матч ТВ06:00

Гендиректор: «Крылья Советов» погасят долг перед Тихоновым до конца апреля

РИА Новости05:12

Гендиректор «Крыльев»: вопрос с выплатой Тихонову будет закрыт до конца апреля

Чемпионат04:19

"Крылья Советов всё ещё не выплатили долг Тихонову

Sport.ru05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия

Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 06:36
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Футбол

«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли

Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.
Обновлено в 06:19
Спорт

Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой

С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 04:26
Авто

Mitsubishi Xpander получит спортивную версию

Компания Mitsubishi готовится представить особую версию вседорожного минивена Xpander.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Общество

Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов

Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Политика

Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов

Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык.
Обновлено в 06:12
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская уходит из театра ради карьеры певицы

Актриса Настасья Самбурская заявила, что покидает театральную сцену ради карьеры певицы. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Татарстане во дворе дома взорвалась машина

Взрыв произошел в пятницу в автомобиле во дворе Нижнекамска из-за находившихся в салоне кислородных баллонов, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
Обновлено в 07:08
Политика

В Германии создадут комиссию по Крыму и Донбассу

В Берлине создадут Международную комиссию по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено в 00:17
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

В России могут появиться частные кладбища

Обновлено в 00:05
Политика

Патрушев призвал усилить работу кибердружин на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить работу "интернет-дружинников" Северного Кавказа для воспитания у местной молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки дорожных видеокамер

Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортные вопросы, поручил Генеральной прокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри поздравляют с рождением первенца

Обновлено вчера в 03:00
Технологии

«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России

Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье

Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки

Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено в 06:27
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой

Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Наука

Медики выяснили основную причину старения

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Германии предъявили обвинения бывшему охраннику концлагеря

Обвиняемый работал в концентрационном лагере Штуттгоф на территории Польши. Установлено, что там были убиты свыше 5 тыс. человек.
Обновлено в 05:25
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Тихонов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; тренер. Мастер спорта России международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное