Футбол
«Крылья Советов» могут быть наказаны из-за невыплаты долга ТихоновуЧемпионат 03:38
В начале мая «Крылья» начнут проходить процедуру лицензирования на следующий сезон, и у клуба могут возникнуть проблемы. Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов» в 2017 году и вывел самарскую команду в Российскую Премьер-Лигу. Специалист покинул пост в октябре 2018 года.
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