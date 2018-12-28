Футбол
Как стало известно «Матч ТВ», «Крылья Советов» заинтересованы в услугах полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Самарский клуб хотел бы взять опорника в аренду. Пока неизвестно, сумеют ли «Крылья» договориться с 31-летним игроком.
Матч ТВ10:39
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 15:03
Происшествия
Два туриста погибли при взрыве автобуса в Египте
Два человека стали жертвами взрыва, который произошел в туристическом автобусе вблизи египетских пирамид Гизы в пригороде Каира.
Обновлено в 13:19
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Обновлено в 14:20
Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Политика
Песков рассказал о планах Путина встретить Новый год с родными
«Сам Новый год (президент встретит — Ред.) в кругу родных и близких», — пояснил официальный представитель Кремля.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху
Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал.
Обновлено в 10:54
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Спорт
Гроссмейстер Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Обновлено в 14:57
Политика
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Политика
РПЦ объединит свои западноевропейские приходы
Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.
Обновлено в 13:51
Политика
Украина формально сняла запрет на въезд мужчин из России
Киев формально снял запрет на въезд в страну для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, введенный раннее в рамках военного положения.
Обновлено в 13:38
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года
Обновлено в 14:58
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Хоккей
Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс»
ЦСКА победил «Ак Барс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Происшествия
«Крабовый король» сбежал от ФСБ
Издание называет Кана «крабовым королем».
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Чехии мужчина захватил заложников в банке
В чешском городе Пршибрам вооружённый мужчина захватил заложников. Об этом сообщает «Чешское радио».
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
Обновлено в 10:48
Единоборства
Украинский боксер Усик рассказал о своей любви к русскому языку
Общаться на русском языке предпочитает украинский боксер Александр Усик, который в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу
В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Зарево над Нью-Йорком вызвал взрыв, а не инопланетяне
Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:47
Футбол
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено в 13:53
Спорт
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин сказал, что большое влияние на психику самых популярных фигуристок России оказывают журналисты.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Культура
Умер израильский писатель Амос Оз
Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:22