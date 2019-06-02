Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в Российской премьер-лигеРИА Новости 11:57
Футболисты самарских "Крыльев Советов" по сумме двух встреч победили "Нижний Новгород" в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Первая встреча команд, прошедшая в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу самарцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия
СМИ назвали причину ДТП с автомобилем испанского футболиста
ДТП, в котором погиб испанский футболист Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнувшей покрышки.
Обновлено в 16:02
Спорт
Загитова поиграла в футбол перед прокатом
С помощью футбольного мяча спортсменка разминалась перед выступлением в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 15:00
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Футбол
Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезоне
Сегодня завершились ответные стыковые матчи за право участия в РПЛ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре
Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено в 12:36
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги о событиях в Солсбери
Племянница бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала первую главу своей книги, посвященную родственнику и его отравлению в британском городе Солсбери.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Машина задымилась после ДТП на Оптиков
Обновлено в 14:59
Религия
В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда.
Обновлено в 14:00
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Футбол
Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».
Обновлено в 13:57
Общество
На следующей неделе в Петербурге температура достигнет 30 градусов
В начале этой недели столбик термометра резко подскочил вверх, а через пару дней в российской столице температура достигала 32 градусов тепла.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде
Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Футбол
«Зенит» снова попытается купить Акунью
"Зенит" вернётся к переговорам. Отмечается, что требования "Спортинга" по Акунье не изменились - 20 миллионов евро.
Обновлено в 15:39
Экономика
IATA снизила прогноз мировой прибыли авиакомпаний на 21%
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая представляет около 290 авиаперевозчиков мира, объявила о снижении прогноза прибыли авиакомпаний на фоне падения спроса и увеличения издержек.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено в 10:59
Общество
Россиян предложили лишить счетчиков тепла
Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.
Обновлено в 16:12