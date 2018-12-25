Футбол
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов подтвердил информацию об интересе к полузащитнику Магомеду Оздоеву, у которого дефицит игровой практики в «Зените». По некоторым данным, самарцы хотят арендовать 26-летнего хавбека.
Sports.ruвчера в 23:40
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Футбол
Футболист Александр Головин попал в список худших трансферов Лиги 1
Российский футболист Александр Головин попал в топ-10 худших трансферов Лиги 1 2018 года. Этот рейтинг был составлен изданием Le10Sport.
Обновлено в 02:13
Футбол
Новый тренер БК «Зенита» прокомментировал поражение «Химкам»
Баскетбольный «Зенит» уступил «Химкам» под руководством нового тренера Джоана Плаза.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Промеса оштрафуют за вождение в нетрезвом виде
Суд Марбельи назначил полузащитнику «Севильи» Куинси Промесу денежный штраф за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 00:36
Футбол
«Милан» может приобрести форварда ПСВ за 40 миллионов евро
Отмечается, что итальянский клуб уже обратился к агенту игрока Мино Райоле, который сообщил, что ПСВ хочет за футболиста 40 миллионов евро.
Обновлено в 00:18
Футбол
Полузащитник «Анжи» предпочел Тулу «Сочи»
Как стало известно «Матч ТВ», хавбек «Анжи» Константин Савичев продолжит карьеру в тульском «Арсенале».
Обновлено в 01:31
Футбол
«Крылья» хотят нанять Моуринью клубным водителем
В «Твиттере» «Крылья» хотят видеть Моуринью в роли водителя клубного автобуса.
Обновлено в 02:11
Футбол
Гвидолин может сменить Гаттузо в «Милане»
Известный специалист Франческо Гвидолин может возобновить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает Calciomercato, 63-летний тренер рассматривается руководством "Милана" в качестве замены Дженнаро Гаттузо.
Обновлено в 00:08
Футбол
Окслейд-Чемберлен впервые за восемь месяцев тренировался на поле
Полузащитник английского "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен впервые за 8 месяцев приступил к тренировкам на поле, об этом футболист написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
«Реал» хочет обменять Иско и Ковачича на Эдена Азара
Сам Азар не раз заявлял о том, что в будущем хотел бы поиграть в «Реале», а поскольку срок действия контракта бельгийца с «Челси» истекает летом 2020 года, а Азар не спешит заключать новое соглашение, лондонский клуб, вероятно, решится на продажу игрока, чтобы через полтора года не потерять его бесплатно.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Сульшер: все игроки «Манчестер Юнайтед» знают, что получат шанс
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что рассчитывает на всех футболистов команды.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Халк: «Мечтаю вернуться в Бразилию, но пока это сложновато»
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Румменигге считает, что Хаби Алонсо может стать тренером в «Баварии»
Обновлено вчера в 10:23
Футбол
Марсьяль забивает в АПЛ каждые 105 минут
Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль тратит в среднем 105 минут на гол в АПЛ. Это лучший показатель после 18 туров нынешнего сезона.
Обновлено в 02:05
Футбол
Легенда английского футбола по-русски поспорил с Трампом о величии США
Экс-нападающий английской сборной по футболу Гари Линекер по-русски прокомментировал пост американского президента Дональда Трампа в Twitter о величии США.
Обновлено в 00:27
Футбол
Алан Ширер: «„МЮ“ специально уволил Моуринью перед легким отрезком в сезоне»
«Кардифф» борется за выживание, он в хаосе. Давайте будем честны, руководство специально уволило Моуринью перед легким отрезком в сезоне.
Обновлено в 00:45