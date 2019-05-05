«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 09:03

"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов". Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:1. Гол у хозяев на 12-й минуте забил Артем Тимофеев.

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Авто Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Хоккей Стал известен состав сборной России на матч против Чехии Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на матч заключительного этапа Евротура – Чешских игр – против команды Чехии.

Культура Участники группы Queen стали богаче британской королевы Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).

Происшествия В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Футбол СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия Четверо человек погибли в Израиле и секторе Газа при обмене ударами Четверо человек погибли в Израиле и секторе Газа при обмене ударами, передает радиостанция "Кан".

ЖКХ Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Экономика Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада По словам Билла Холтера, план Москвы и Пекина заключается в том, чтобы истощить золотые запасы Запада.

Футбол Моуринью может возглавить «Селтик» Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia.

Армия и оружие Северная Корея подтвердила проведение военных учений Согласно сообщению северокорейского информационного агенства, 4 мая этого года прошли учения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара с целью оценить и проверить умение военнослужащих обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием.

Политика Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.

Политика В Германии назвали Россию сверхдержавой По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».

Политика Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.

Армия и оружие В НАТО призвали готовиться к войне с Россией Американский генерал и командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) заявил, что Европа должна быть готова к войне с Россией.

Политика На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".

Общество Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.

Здоровье Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.

Авто Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.