«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 09:03

"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов". Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:1. Гол у хозяев на 12-й минуте забил Артем Тимофеев.

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

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