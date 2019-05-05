Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 09:03

Крылья Советов — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
17′
Артем Тимофеев
21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
34′
41′
Ионуц Неделчару
67′
Сильвестр Игбоун
Оливье Тилль
77′
Ондрей Ванек
Ловро Бизяк
77′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Мирал Самарджич
81′
Роман Шишкин
Пол Антон
90′
90′+3′
Ионуц Неделчару
90′+4′
Александр Беленов
"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов". Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:1. Гол у хозяев на 12-й минуте забил Артем Тимофеев.
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