Крылья Советов — Уфа 1:1АиФ Самара 04:32

Матч начнётся 5 мая, в 15.00 по местному времени на стадионе "Самара - Арена" 5 мая в 27 туре российской премьер-лиги у команд есть шанс вырваться из зоны стыковых матчей. Поэтому каждой из команд необходима победа и возможность получить путёвку на матч с московским «Динамо».

ЖКХ Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Происшествия Противников первомайских задержаний задержали у Смольного Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.

Армия и оружие Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору Газа Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.

Общество Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США Впервые в истории США победительницами трех главных конкурсов красоты стали темнокожие женщины. Об этом сообщает телеканал CNN.

Общество Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.

Технологии Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем На фабрике будет работать около 400 человек, а запуск намечен на 2021 год. Землю для размещения фабрики Huawei купила ещё в прошлом году.

Здоровье Российские хирурги представили щадящий метод лечения патологии кисти Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.

Космос Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Шоу-бизнес Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.

Политика Лавров: Россия подтвердила солидарность с народом Венесуэлы Москва солидарна с Каракасом и поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

Общество Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.

Политика Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.

Транспорт Названо самое медленное шоссе Москвы По итогам апреля самой медленной столичной дорогой стало Щелковское шоссе, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.

Происшествия Автодорога частично обрушилась в ХМАО В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.

Экономика Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Политика Ирак усилил поддержку санкций США против Ирана Экс-премьер Ирака Хейдар аль-Абади считает, что нынешнее правительство Ирака поддерживает санкции США против Ирана в большей степени, чем прежний кабинет министров.