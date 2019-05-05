Футбол

Крылья Советов — Уфа 1:1АиФ Самара 04:32

Крылья Советов — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
17′
Артем Тимофеев
21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
34′
41′
Ионуц Неделчару
67′
Сильвестр Игбоун
Оливье Тилль
77′
Ондрей Ванек
Ловро Бизяк
77′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Мирал Самарджич
81′
Роман Шишкин
Пол Антон
90′
90′+3′
Ионуц Неделчару
90′+4′
Александр Беленов
Матч начнётся 5 мая, в 15.00 по местному времени на стадионе "Самара - Арена" 5 мая в 27 туре российской премьер-лиги у команд есть шанс вырваться из зоны стыковых матчей. Поэтому каждой из команд необходима победа и возможность получить путёвку на матч с московским «Динамо».
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