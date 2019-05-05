Футбол
Крылья Советов — Уфа 1:1АиФ Самара 04:32
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
|12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
|17′
Артем Тимофеев
|21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
|34′
|41′
Ионуц Неделчару
|67′
Сильвестр Игбоун
Оливье Тилль
|77′
Ондрей Ванек
Ловро Бизяк
|77′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Мирал Самарджич
|81′
Роман Шишкин
Пол Антон
|90′
|90′+3′
Ионуц Неделчару
|90′+4′
Александр Беленов
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
15
Зотов
18
Рохель
5
Самарджич
40
Тимофеев
28
Антон
22
Вучичевич
70
Зиньковский
91
Яковлев
31
Ткачук
31
Беленов
5
Йокич
4
Никитин
27
Неделчару
56
Круговой
8
Карп
11
Бизяк
17
Живоглядов
29
Тилль
77
Алиев
32
Вомбергар
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
Матч начнётся 5 мая, в 15.00 по местному времени на стадионе "Самара - Арена" 5 мая в 27 туре российской премьер-лиги у команд есть шанс вырваться из зоны стыковых матчей. Поэтому каждой из команд необходима победа и возможность получить путёвку на матч с московским «Динамо».
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