Футбол

Крылья Советов — Рубин 1:0 (2-й тайм)Матч ТВ 10:34

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
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