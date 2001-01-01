Крылья Советов — Рубин 1:0 (2-й тайм)Матч ТВ 10:34

Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Политика Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.

Политика Порошенко прокомментировал спор с Зеленским в прямом эфире Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал спор с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским, который состоялся накануне в прямом эфире телеканала «1+1».

Политика Шаманов назвал примерные сроки отмены призыва в армию Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-глава ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил, что обязательный призыв в армию может быть отменен через 10-15 лет, однако добавил, что этот процесс требует взвешенного подхода.

Экономика Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Наука Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.

Общество Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.

Политика Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.

Космос Опубликован первый снимок чёрной дыры ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.

Экономика Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Общество Депутаты Госдумы опубликовали декларации о доходах за 2018 год На официальном сайте Государственной Думы опубликованы декларации о доходах депутатов за 2018 год.