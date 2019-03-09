«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 05:10

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Енисеем" в матче 19-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 1:1. В составе хозяев поля отличился Александр Нестеров, за гостей забил Тимур Сахаров. "Крылья Советов", набрав 29 очков, занимают восьмое месте в турнирной таблице молодежного первенства.

«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью в молодежном первенстве

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