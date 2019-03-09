Футбол

«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью на молодежном первенствеSport24.ru 05:00

Крылья Советов — Енисей
завтра
в 06:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В матче 19-го тура первенства молодежных команд клубов российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью. Встреча, прошедшая 8 марта на стадионе "Металлург" в Самаре, завершилась со счетом 1:1.
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«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс05:10

Молодежные команды «Крыльев Советов» и «Енисея» сыграли вничью

Матч ТВ04:56

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Енисеем» в молодежном первенстве России

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«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью на молодежном первенстве

Sport24.ru05:00

Молодежные команды «Крыльев Советов» и «Енисея» сыграли вничью

Sportbox.RU04:56

Молодежный состав «Крыльев Советов» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» – 1:1

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