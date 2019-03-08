Футбол

«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью на молодежном первенствеSport24.ru 05:00

Крылья Советов — Енисей
завтра
в 06:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В матче 19-го тура первенства молодежных команд клубов российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью. Встреча, прошедшая 8 марта на стадионе "Металлург" в Самаре, завершилась со счетом 1:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что нужно знать об игре «Крылья Советов» — «Енисей»

Самарская газетавчера в 03:19

«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс05:10

«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью на молодежном первенстве

Sport24.ru05:00

«Крылья Советов» и «Енисей» не выявили победителя в матче молодёжного первенства

Чемпионат04:56

Молодежные команды «Крыльев Советов» и «Енисея» сыграли вничью

Матч ТВ04:56

Молодежный состав «Крыльев» сыграл с красноярским «Енисеем»

Волжская коммуна07:24

«Крылья Советов» - «Енисей»: есть ли шансы у гостей?

Все про Спорт ру09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия

Стычки феминисток и радикалов произошли в центре Киева

Обновлено в 09:38
Происшествия

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

В Сети появилось видео, снятое на месте падения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Германии умерла обладательница титула «Юная мисс Вселенная — 2017»

Обновлено в 11:04
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной

Обновлено в 08:24
Спорт

Попова и Мозгов победили в танцах на льду на Универсиаде

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:48
Футбол

Раньери назначен главным тренером «Ромы»

Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером римского футбольного клуба «Рома».
Обновлено в 11:10
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Экономика

Нефть теряет больше 3%, рынки США и Европы тоже в «красном»

Уровень безработицы в США в феврале снизился до 3,8% после 4% в январе, ожидалось 3,9%.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.
Обновлено в 05:18
Политика

Климкина пригласили в Крым проведать родственников на полуострове

Глава украинской общины Республики Крым Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина проведать родственников на полуострове, а заодно лично убедиться в своей неправоте по поводу «невыносимых» условий в российском регионе.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В США самолет экстренно сел на автомагистраль

Небольшой самолет из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку на автомагистраль в США.
Обновлено в 10:33
Политика

Правительство Финляндии подало в отставку

Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.
Обновлено в 03:52
Политика

Помпео обвинил Мадуро в массовых отключениях электричества в Венесуэле

В пятницу, 8 марта, госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал массовые отключения электроэнергии в Венесуэле, в которых президент боливарианской республики Николас Мадуро ранее обвинил «американский империализм».
Обновлено вчера в 23:40
Энергетика

Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181%

Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 07:18
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился

Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Союз журналистов Австрии заявил о неготовности Украины к членству в ЕС

Как отметил Турнхайм, Украина «такими антидемократическими мерами» показывает, что «страна ещё не созрела для членства в Европейском союзе».
Обновлено в 10:41
Политика

Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном «по-прежнему хорошими»

Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Минобороны Турции анонсировало развертывание С-400 в стране осенью

Обновлено в 05:38
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Обновлено в 03:45
Кино

Из «Симпсонов» вырежут эпизод с голосом Майкла Джексона

Создатели мультсериала «Симпсоны» вырежут эпизод, в котором одного из персонажей озвучил американский певец Майкл Джексон.
Обновлено в 02:14
Общество

Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Хоккей

СКА в шести матчах выиграл серию у «Спартака»

Хоккеисты «Спартака» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ уступили СКА из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:15
Экономика

США отложили срок завершения операций с ценными бумагами Венесуэлы

Новость о переносе срока завершения операций с ценными бумагами госконцерна появилась на фоне заявлений спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса о планах Вашингтона по дальнейшему ужесточению санкций против боливарианского правительства Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:12
Энергетика

Нефть Brent и WTI упала в цене более чем на 3%

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% 8 марта на фоне неблагоприятных статистик из ряда регионов и усугубления опасений по поводу замедления глобального роста.
Обновлено в 09:39
Авто

В «Соллерс» назвали кандидатов в совет директоров

На заседании совета директоров ведущей российской автомобильной компании «Соллерс» был принят список кандидатов в правление.
Обновлено в 08:42
Общество

Сергей Шнуров поздравил «бой-баб» с 8 Марта

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram поздравительное стихотворение для «бой-баб» в честь Международного женского дня.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Тринидаде и Тобаго самолет врезался в стену аэропорта

Обновлено в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное