«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью на молодежном первенствеSport24.ru 05:00

В матче 19-го тура первенства молодежных команд клубов российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью. Встреча, прошедшая 8 марта на стадионе "Металлург" в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

«Крылья Советов» и «Енисей» сыграли вничью на молодежном первенстве

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