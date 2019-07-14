Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд. Встреча, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 9-й минуте забил Егор Голенков, у армейцев отличился Илья Востриков (48).

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Политика Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок.

Общество В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Политика Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России По информации издания, в борьбу за форварда сборной России включились "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Происшествия На Волге теплоход столкнулся с яхтой Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.

Здоровье Минздрав Латвии предложил предоставить пациентам право отказываться от реанимации Министерство здравоохранения Латвии совместно с представителями отрасли работает над новыми правилами, согласно которым пациент сможет отказаться от реанимации.

Путешествия И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились за город, поближе к водоемам, где можно поплавать.

Политика Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Спорт «МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути» Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.

Политика WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Происшествия Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США.

Политика ЦИК Украины опубликовала фото Дарта Вейдера и других кандидатов в Раду Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду.

Политика Зеленский посетил границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Происшествия В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.

Происшествия В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Общество Власти озаботились цифровой гигиеной россиян Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Общество Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.

Политика Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51» Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.