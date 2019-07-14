Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 05:14
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд. Встреча, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 9-й минуте забил Егор Голенков, у армейцев отличился Илья Востриков (48).
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