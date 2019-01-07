Футбол

«Крылья Советов» арендуют Ананидзе
Матч ТВ
09:19

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в скором времени будет арендован самарскими «Крыльями Советов».
Матч ТВ09:19

Подробнее о событии

Директор «Крыльев»: «Мы договорились cо „Спартаком“ об аренде Ананидзе»

Спорт-Экспресс08:34

Шикунов: Джано идёт в «Крылья Советов», с Голландией там что-то не срослось

Чемпионат08:46

«Крылья Советов» подтвердили договоренность об аренде Ананидзе из «Спартака»

Sport24.ru09:16

«Крылья Советов» арендуют Ананидзе

Матч ТВ09:19

«Крылья» бесплатно арендуют Жано, «Спартак» будет платить часть зарплаты

Sports.ru09:25

Слуцкий и его «Витесс» так и не дождались футболиста «Спартака», Попов больше не поможет «красно-белым»

Спорт уик-энд09:06

Переход хавбека «Спартака» Ананидзе в «Витесс» может сорваться

Газета.Ruвчера в 07:56
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Происшествия

Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона

Обновлено в 14:16
Политика

Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США

Обновлено в 11:12
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Обновлено в 10:23
Политика

Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал

Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей регазификационной платформы «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:13
Политика

Россиянам открыты 119 стран мира

Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Политика

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя

17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Космос

В России создали новую систему стыковки кораблей к МКС

НИИ точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы») завершил производство цифровой аппаратуры «Курс-МКП» — новейшей системы для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:40
Происшествия

Почетного консула Бельгии избили во Львове

Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове вечером 7 января. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Обновлено в 12:20
Происшествия

Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

Обновлено в 11:30
Происшествия

СМИ сообщили подробности гибели супругов из Петербурга в Камбодже

Тела были обнаружены в пятницу, 4 января, в снятом парой доме. Информацию о смерти подтвердили в посольстве России.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты

В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

Как минимум три человека погибли при столкновении поездов в ЮАР

Три человека погибли, ещё более 200 пострадали в результате столкновения двух поездов в городе Претории в Южно-Африканской Республике.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Политика

Суд признал вмешательство украинских политиков в выборы в США

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и депутат Верховной рады Сергей Лещенко признаны виновными во вмешательство в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 13:04
Политика

В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Политика

США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Энергетика

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

«Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник»

ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.
Обновлено в 08:53
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Франция и Германия подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января

Новое соглашение о сотрудничестве между Францией и Германией будет подписано 22 января в городе Ахен на границе Бельгии, ФРГ и Нидерландов.
Обновлено в 11:49
Политика

Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене

В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Футбол

Трабукки рассказал о будущем Ерёменко после ухода из «Спартака»

Агент Марко Трабукки, представляющий интересы финского полузащитника Романа Ерёменко, высказал мнение о будущем своего клиента после расторжения контракта с московским «Спартаком».
Обновлено в 12:40
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Экономика

Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit

В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники-конкурент Airpods

Обновлено в 13:59
Кино

Прощание с актером Иваном Бортником состоялось в Театре на Таганке

Церемония прощания с актером театра и кино Иваном Бортником завершилась в Театре на Таганке.
Обновлено в 06:47
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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