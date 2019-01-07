Футбол

«Крылья Советов» арендуют Ананидзе
Sportbox.RU
09:19

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в скором времени будет арендован самарскими «Крыльями Советов».
Sportbox.RU09:19

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«Крылья Советов» арендуют Ананидзе

Матч ТВ09:19

Директор «Крыльев»: «Мы договорились cо „Спартаком“ об аренде Ананидзе»

Спорт-Экспресс08:34

«Крылья Советов» подтвердили договоренность об аренде Ананидзе из «Спартака»

Sport24.ru09:16

Шикунов: Джано идёт в «Крылья Советов», с Голландией там что-то не срослось

Чемпионат08:46

«Крылья» бесплатно арендуют Жано, «Спартак» будет платить часть зарплаты

Sports.ru09:25

Слуцкий и его «Витесс» так и не дождались футболиста «Спартака», Попов больше не поможет «красно-белым»

Спорт уик-энд09:06

Переход хавбека «Спартака» Ананидзе в «Витесс» может сорваться

Газета.Ruвчера в 07:56
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Политика

Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США

Обновлено в 11:12
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года

Обновлено в 12:03
Политика

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Политика

Россиянам открыты 119 стран мира

Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Обновлено вчера в 14:36
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него ещё семь имён, а также 23 компании и один бизнес-джет.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

Обновлено в 11:30
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

В Анкаре начался суд по делу об убийстве российского посла

Первое судебное слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова состоялось во вторник, дело рассматривается Вторым судом Анкары по особо тяжким преступлениям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:09
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

Почетного консула Бельгии избили во Львове

Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове вечером 7 января. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене

В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Общество

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

«Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник»

ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.
Обновлено в 08:53
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя

17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Происшествия

При столкновении поездов в ЮАР погибли люди

Не менее двух человек погибли и десятки пострадали при столкновении поездов в Претории.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

ОЗХО развернула в Сирии миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо

ОЗХО в начале января развернула в Сирии специальную миссию для сбора информации относительно предполагаемого применения химического оружия в Алеппо, сообщила организация.
Обновлено в 11:06
Политика

Климкин призвал запретить въезд в страну мужчинам из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак 1+1" заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 08:16
Политика

В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Политика

В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Происшествия

Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено в 10:27
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

Путин рассказал, почему он не смог попасть в Эрмитаж

Обновлено в 09:26
Армия и оружие

«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд

«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 06:28
Хоккей

ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию в КХЛ, уступив «Локомотиву»

Обновлено в 11:22
Кино

Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами

Проводить Бортника в последний путь пришли режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко, а также актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако и Константин Желдин.
Обновлено в 08:23
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