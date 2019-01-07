Футбол

«Крылья Советов» арендуют Ананидзе
Sportbox.RU
09:19

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в скором времени будет арендован самарскими «Крыльями Советов».
Sportbox.RU09:19

Подробнее о событии

Шикунов: «„Крылья Советов“ договорились со „Спартаком“ об аренде Джано, но бумаги еще не подписаны»

Бомбардир.ру09:30

Ананидзе перейдёт в «Крылья»

News.ru09:03

«Крылья» бесплатно арендуют Жано, «Спартак» будет платить часть зарплаты

Sports.ru09:25

Слуцкий и его «Витесс» так и не дождались футболиста «Спартака», Попов больше не поможет «красно-белым»

Спорт уик-энд09:06

«Крылья Советов» подтвердили договоренность об аренде Ананидзе из «Спартака»

Sport24.ru09:16

Переход хавбека «Спартака» Ананидзе в «Витесс» может сорваться

Газета.Ruвчера в 07:56

Источник: Переход Джано в «Витесс» под угрозой срыва

Soccer.ruвчера в 07:26
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил о расторжении контракта с полузащитником Романом Ерёменко.
Обновлено в 10:03
Политика

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Политика

Путин заявил об энергонезависимости Калининградской области от ЕС

По словам Путина, в последние годы энергоснабжению и энергобезопасности региона уделялось много внимания в связи с планами ЕС вывести прибалтийские государства из российского энергетического кольца.
Обновлено в 06:55
Политика

В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Политика

США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Политика

Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Обновлено в 06:00
Политика

В США юриста Весельницкую обвинили в воспрепятствовании правосудию

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин не смог попасть в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин не смог посетить Эрмитаж в минувший понедельник. В этот день музейный комплекс для посещения закрыт.
Обновлено в 08:50
Политика

Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Политика

Журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Обновлено в 10:23
Политика

США понизили дипломатический статус представительства ЕС в Вашингтоне

Понижение представительства Евросоюза в США с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации могло произойти в конце 2018 года.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

ОЗХО направила экспертов для проверки сообщений о химатаке в Алеппо

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию экспертов для сбора информации после сообщений о химической атаке в Алеппо.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о планах включить в «Ратник-3» роботокомплексы

Обновлено в 11:19
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Политика

В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Общество

В МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков

"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:53
Футбол

Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака»

Обновлено в 08:41
Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео

В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Политика

ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Кино

Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами

Все присутствующие на похоронах проводили актера бурными аплодисментами. Иван Бортник после ГИТИСа окончил Щукинское училище.
Обновлено в 06:31
Политика

Россиянам открыты 119 стран мира

Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
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Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака». Игрок национальной сборной Грузии.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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